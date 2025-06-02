Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kayseri'nin Develi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayda yaralılar hastanelere kaldırılırken, kaybedilen kişi İ.S. olarak belirlendi.
Kayseri'nin Develi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sindelhöyük Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.S. (33) ile isimleri öğrenilmeyen iki kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İ.S. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Olay sonrası gözaltına alınan H.K'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel