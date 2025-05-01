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Kayseri'de Bıçakla Yara Alan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de Bıçakla Yara Alan Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Kayseri'de bir kadın, eşinin elindeki bıçakla yere düşüp ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını hastaneye götürdü, polis soruşturma başlattı.

KAYSERİ'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan F.K., eşinin elinde bıçak bulunduğu sırada yere düşüp yaralandığını bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 1 çocuk annesi Ş.N.K.'yı hastaneye götürürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi 4374'üncü sokaktaki 11 katlı binada meydana geldi. Binanın son katında oturan F.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi Ş.N.K.'nın elindeki bıçakla yere düşüp yaralandığı belirterek, yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde karnından bıçak darbesiyle yaralandığı belirlenen Ş.N.K.'yı ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Ş.N.K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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