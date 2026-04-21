Bina görevlisini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis

KAYSERİ'de oturduğu binanın görevlisi Bektaş Aşçıpınar'ı bıçaklayarak öldüren Battal U., tutuklu yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 1 Eylül'de saat 13.30 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 15 katlı binada meydana geldi. Battal U. ile oturduğu binanın görevlisi Bektaş Aşçıpınar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Battal U., apartman görevlisi Aşçıpınar'ı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Aşçıpınar hayatını kaybetti, yakalanan Battal U. tutuklandı.

SALDIRI KAMERADA

Battal U.'nun, Aşçıpınar'ı bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Bektaş Aşçıpınar'ın komşularıyla asansör beklediği, asansörden çıkan Battal U.'nun Aşçıpınar'a saldırdığı görüldü.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame ile Battal U. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'MECBUR KALDIM'

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında; tutuklu sanık Battal U. ile ölen Aşçıpınar'ın şikayetçi eşi S.A. hazır bulundu. Makeme başkanı İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığını, raporda sanığın cezai ehliyetinin yerinde olduğunun belirtildiğini söyledi.

Önceki ifadelerini tekrar eden ve Bektaş Aşçıpınar'ın kendisini rahatsız ettiğini öne süren sanık Battal U., "Bana ilaç verip bayıltıp, sarkıntılık yapıyordu. Ben de bu yüzden öldürdüm. Mecbur kaldım. Bu yüzden öldürdüm" diye konuştu.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Battal U.'yu, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulamadığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı