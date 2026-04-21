Haberler

Bina görevlisini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de apartman görevlisi Bektaş Aşçıpınar'ı bıçaklayarak öldüren Battal U., mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı, sanığın kendini savunma olarak öne sürdüğü belirtiliyor.

KAYSERİ'de oturduğu binanın görevlisi Bektaş Aşçıpınar'ı bıçaklayarak öldüren Battal U., tutuklu yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 1 Eylül'de saat 13.30 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 15 katlı binada meydana geldi. Battal U. ile oturduğu binanın görevlisi Bektaş Aşçıpınar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Battal U., apartman görevlisi Aşçıpınar'ı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Aşçıpınar hayatını kaybetti, yakalanan Battal U. tutuklandı.

SALDIRI KAMERADA

Battal U.'nun, Aşçıpınar'ı bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Bektaş Aşçıpınar'ın komşularıyla asansör beklediği, asansörden çıkan Battal U.'nun Aşçıpınar'a saldırdığı görüldü.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame ile Battal U. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'MECBUR KALDIM'

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında; tutuklu sanık Battal U. ile ölen Aşçıpınar'ın şikayetçi eşi S.A. hazır bulundu. Makeme başkanı İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığını, raporda sanığın cezai ehliyetinin yerinde olduğunun belirtildiğini söyledi.

Önceki ifadelerini tekrar eden ve Bektaş Aşçıpınar'ın kendisini rahatsız ettiğini öne süren sanık Battal U., "Bana ilaç verip bayıltıp, sarkıntılık yapıyordu. Ben de bu yüzden öldürdüm. Mecbur kaldım. Bu yüzden öldürdüm" diye konuştu.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Battal U.'yu, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulamadığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Trump 'O kadar vaktimiz yok' dedi, İran'dan 'Yeni kart' resti geldi

Ateşkesin bitmesine saatler kala tansiyon bir anda yükseldi

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı

Üniversite karıştı! Ülkücüler, protestocu gruba böyle saldırdı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku'nun cesedini evde mi sakladılar? Gizli tanık: Kötü kokular geliyordu

Cesedini evde mi sakladılar? Gizli tanık: Kötü kokular geliyordu
Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor

Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Bu akşam 11'de olmayacak
Galatasaray'ı da ilgilendiriyor! Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğiyle ilgili karar

Yeni sezondaki takımına karar verdi

Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu
Gülistan Doku'nun cesedini evde mi sakladılar? Gizli tanık: Kötü kokular geliyordu

Cesedini evde mi sakladılar? Gizli tanık: Kötü kokular geliyordu
Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti

Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Tek hareketle ünlü fenomeni madara etti

MHP Ardahan il teşkilatını feshetti

MHP bir il teşkilatını daha feshetti