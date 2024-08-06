KAYSERİ'de Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'de beton mikserinin devrildiği kazada sürücü Ünsal Öztürk (58), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8'inci Cadde'de meydana geldi. Ünsal Öztürk yönetimindeki 38 AKE 903 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ünsal Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, devrilen beton mikseri vinçle kaldırıldı.