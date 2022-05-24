Kayseri'de belediye başkanına silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de belediye başkanına silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de belediye başkanına silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesi belediye başkanı Davut Şahin'e silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesi belediye başkanı Davut Şahin'e silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.00 civarında evinin önünde silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

Tüfekle açılan ateş sonucu saçmaların otomobiline isabet ettiğini aktaran Şahin, "Bana isabet etmedi. Ben arabanın içindeydim, dışına çıksaydım bana isabet edermiş. Hepsi kapının iç kısmına geldi." dedi.

Şahin, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Davut Şahin, Kayseri, Tomarza, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title