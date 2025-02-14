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Kayseri'de Bataklığa Saplanan Yılkı Atı İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Kayseri'de Bataklığa Saplanan Yılkı Atı İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bataklığa saplanan yılkı atı, itfaiye ekiplerinin ve kepçenin yardımıyla kurtarıldı. Atın sağlık durumu iyi olduğu ve doğal ortamına bırakıldığı açıklandı.

Kayseri'de bataklığa saplanan yılkı atı, itfaiye ekiplerince kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) yapılan açıklamaya göre, OSB 43. Cadde'de boş arazide yılkı atının bataklığa saplandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler, Bölge Fen İşleri Müdürlüğünden getirilen kepçenin de yardımıyla atı bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen at, doğal ortamına bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB itfaiyesinin yalnızca sanayi alanlarında meydana gelebilecek olaylara değil, çevrede meydana gelen olaylara da hızlı şekilde müdahalede bulunduğunu belirtti.

Yılkı atının başarılı şekilde kurtarılmasından dolayı ekiplere teşekkür eden Yalçın, insana ve doğaya katkı sunmak adına çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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