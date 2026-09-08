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Kayseri’de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kayseri’de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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KAYSERİ’nin Yeşilhisar ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Akif Küpeli (50), hayatını kaybetti.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Akif Küpeli (50), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Akköy-Derinkuyu yolu Güllüceardı mevkiinde meydana geldi. Akif Küpeli'nin kontrolünü kaybettiği 42 V 6891 plakalı motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, Küpeli ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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