Kayseri'de barajda kürek sörfleri alabora olan 2 kişi kurtarıldı

Kayseri'de Yamula Barajı'nda kürek sörfleri (stand up paddle/SUP) alabora olan ve adacığa sığınan 2 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yamula Barajı'nda kürek sörfü yapan G.K. ve H.İ.Ö'nün sörfleri, rüzgarın etkisiyle alabora oldu.

Barajdaki adacığa sığınan 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgeye jandarma, AFAD ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Su Sporları ekipleri sevk edildi.

Botla baraja açılan ekipler, mahsur kalan G.K. ve H.İ.Ö'yü bulundukları yerden kurtardı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
