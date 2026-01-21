Kayseri'de 26 bin 240 kaçak makaron ele geçirildi
Kayseri'nin Develi ilçesinde yapılan denetimde 26 bin 240 bandrolsüz makaron ve 30 kilogram tütün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde 26 bin 240 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 30 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harman Mahallesi'ndeki bir işletmede denetim yaptı.
Aramada, 26 bin 240 dolu makaron, 30 kilogram tütün, 5 kilogram nargile tütünü ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Olayda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel