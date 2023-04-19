KAYSERİ'DE BALKONDAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

KAYSERİ'de, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Suriye uyruklu Iyd C. (2) ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ufuk Sokaktaki 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Iyd C., oyun oynadığı sırada balkondan dengesini kaybederek, zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cudi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.