Kayseri'de Asri Mezarlık cinayeti şüphelisi 1750 saatlik incelemeyle tutuklandı

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Kayseri'de mezarlıktaki cinayetin şüphelisi, polisin 1750 saatlik kamera incelemesi ve teknik çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2023'te Asri Mezarlık'ta gerçekleşen faili meçhul cinayeti aydınlatmak amacıyla özel ekip kurarak dosyayı yeniden incelemeye aldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, 1750 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü detaylıca inceledi.

Yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen M.C.D'nin (26) saklandığı adres tespit edildi.

Şüpheli, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'de 3 yıldır faili meçhul olan, 9 Ekim 2023'te Kayseri Asri Mezarlık'ta ölü bulunan yüzde 84 engelli Fehmi Lup'un dosyasında, kamera görüntüleri, baz verileri ve yeni tanık beyanlarının yeniden değerlendirildiğini, olayla bağlantısı tespit edilen M.C.D'nin tutuklandığını belirtti.

Kaynak: AA