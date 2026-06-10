Kayseri'de asılsız ihbarda bulunan zanlı yakalandı

Kayseri'de asılsız ihbarda bulunduğu gerekçesiyle 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ankesörlü telefon üzerinden emniyet aranarak, kentte faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde canlı bomba şüphelisi bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Alışveriş merkezi ve çevresine, İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş şubeleri ekiplerinin hızlı bir şekilde sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan detaylı kontroller ve aramalar neticesinde olumsuz bir duruma rastlanılmamıştır. Yapılan kamera incelemeleri ve çevre araştırmaları sonucu bahse konu ihbarı yapan şahsın suça sürüklenen çocuk M.B.T. (13) olduğu tespit edilmiş, yapılan operasyonla saklandığı yerde gözaltına alınmıştır. İtfaiye Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü personeline ve AFAD ekiplerine gerçekleştirilen çalışmalar esnasında alınan tedbirler ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir."