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Kayseri'de arkadaşlar arasındaki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'de arkadaşlar arasındaki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Aşıklar Parkı'nda alkol alan M.A. ile C.H. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda C.H. bıçakla arkadaşı M.A'yı karnından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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