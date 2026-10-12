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Kayseri'de aranan firari hükümlü 36 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezaevine teslim edildi

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Kayseri'de silahlı yağma suçundan 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce, hakkında "silahlı yağma" suçundan 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (40) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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