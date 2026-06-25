Kayseri'de anaokulu öğrencilerine yönelik afetlere hazırlık eğitimi verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca anaokulu öğrencilerine yönelik afetlere hazırlık eğitimi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mektebim Koleji Anaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim, İtfaiye Daire Başkanlığı'nda yapıldı.

Eğitimde çocuklara, itfaiye teşkilatının görev ve sorumlulukları ile ekipmanları tanıtıldı.

Yangın ve deprem gibi afetler sırasında yapılması gerekenlerin de anlatıldığı eğitimde, hayvan kurtarma operasyonları gibi konularda da bilgiler verildi.