Haberler

Kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de ot ilaçlama meselesi yüzünden başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Amca çocukları arasında çıkan olayda bir kişi yaralanırken, şüpheli kaçtı.

KAYSERİ'de amca çocukları arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gün içerisinde aynı ilçeye bağlı Ebiç Mahallesi'nde ot ilaçlama meselesi yüzünden kavga eden ve aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen B.D. ile kuzeni A.D. arasında bulvar üzerinde yeniden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada B.D., amcasının oğlu A.D.'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.D., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan B.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi

İran, ABD uçağını düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor

A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne sürpriz bir isim geliyor
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı

Akın akın geliyorlar! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Mardin'de yol verme kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 7 yaralı

Trafikte vahşet anları kamerada! Ölü ve yaralılar var
Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor

Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı

Sessiz tehlike 3 can aldı! "Nasıl olur" dedirten bir detay var
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak

Kılıçdaroğlu vekillere yazı gönderdi! Özgür Özel küplere binecek