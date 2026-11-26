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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştıkları akrabasını silahla öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan baba ile oğlunun yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu B.G, maktulün oğlu müşteki B.B. ve taraf avukatları hazır bulundu, tutuksuz sanık baba Y.G. ise duruşmaya katılmadı.

Tanık Y.D, sanıkları tanıdığını belirterek, olay günü evde yan odada oturduğunu anlattı.

Silah seslerinin ardından odadan çıktığını söyleyen Y.D, kardeşinin tutuklu sanık B.G'nin elinden silahı almaya çalıştığını ifade etti.

Maktulün oğlu müşteki B.B. de sanıklardan şikayetçi olduğunu vurgulayarak, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Sanık B.G. de uzun süredir cezaevinde olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemeden eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kocasinan ilçesinin Barsama Mahallesi'ndeki bir evde 7 Mart'ta çıkan silahlı kavgada F.B, B.B. ve E.K. yaralanmış, F.B. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaçan şüpheliler B.G. ve babası Y.G, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki polis noktasında yakalanmıştı.

Kaynak: AA