Kayseri'de Akraba Kavgası: 1 Bıçaklı, 2 Darp Yaralısı

KAYSERİ'de akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 2 kişi darp sonucu yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi 609'uncu Sokak'ta meydana geldi. Akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Yasin A. bıçakla, babası Mustafa A. ve Mehmet A. darbedilerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Ömer A., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

