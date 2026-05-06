Haberler

KAYSERİ'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayda, taraflar arasında tartışma sonrasında bıçaklar çekildi.

1) KAYSERİ'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Enes A., B.T. ve A.A ile isimleri öğrenilemeyen 5 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Enes A. ve B.T. bıçakla yaralanırken, A.A. ise darbedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Enes A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavileri sürerken, polis olay yerinden kaçan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu

ABD'den Hürmüz'de tarihi geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşinden kötü haber! Ünlü iş insanı acil ameliyata alındı

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşinden kötü haber! Acil ameliyata alındı
Meloni, yapay zeka ile üretilen fotoğraflarını hem eleştirdi hem dalga geçti: Beni olduğumdan daha iyi göstermişler

Yapay zeka ile üretilen fotoğraflarını hem eleştirdi hem dalga geçti
Sinan Engin'den Galatasaray-Antalyaspor maçına ilişkin iddialı tahmin

Galatasaray-Antalyaspor maçı için çok iddialı bir tahminde bulundu
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşinden kötü haber! Ünlü iş insanı acil ameliyata alındı

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşinden kötü haber! Acil ameliyata alındı
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu

Görüntüler Antarktika değil Türkiye'den! Mayısta 6 metre kar
Sergen Yalçın'dan taraftarın tepkisine olay cevap

Taraftarın tepkisine olay cevap