1) KAYSERİ'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Enes A., B.T. ve A.A ile isimleri öğrenilemeyen 5 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Enes A. ve B.T. bıçakla yaralanırken, A.A. ise darbedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Enes A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavileri sürerken, polis olay yerinden kaçan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı