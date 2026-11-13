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Kayseri'de afetlerde psikolojik ilk yardım eğitimi 300 kişiyi buluşturdu

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Kayseri Büyükşehir Belediyesince 2 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü kapsamında düzenlenen afetlerde psikolojik ilk yardım eğitimine 300 kişi katıldı. Eğitimde afetzedelere yönelik psikolojik ilk yardım yaklaşımları ve personelin psikolojik dayanıklılığı anlatıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince 2 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü kapsamında afetlerde psikolojik ilk yardım eğitimine 300 kişi katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığınca düzenlenen eğitim, Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Salonu'nda gerçekleşti.

Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öznur Öncül Demir tarafından verilen eğitimde katılımcılara, afetlerden etkilenen bireylere yönelik psikolojik ilk yardım yaklaşımlarının yanı sıra, zorlu müdahale koşullarında görev yapan personelin psikolojik dayanıklılığının korunması ve güçlendirilmesi konularında bilgi verildi.

Eğitime, afet müdahale süreçlerinde görev alan kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, afet ve acil durum alanında faaliyet gösteren gönüllü derneklerin temsilcileri ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA
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