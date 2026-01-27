Haberler

Sarıoğlan ilçesinde "Afet Farkındalık ve Yangın Söndürme Eğitimi" verildi

Sarıoğlan ilçesinde 'Afet Farkındalık ve Yangın Söndürme Eğitimi' verildi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan ilçesinde 'Afet Farkındalık ve Yangın Söndürme Eğitimi' düzenleyerek afet bilinci ve yangın güvenliği konularında bilgi verdi. Eğitim, din görevlilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan ilçesinde "Afet Farkındalık ve Yangın Söndürme Eğitimi" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı uzman personeli tarafından KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezinde verilen eğitimde, ?afet bilinci, yangın güvenliği ve ?risk yönetimi konularında bilgi verildi.

?Afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturma vizyonu kapsamında düzenlenen eğitime, ilçede görev yapan din görevlileri katlıdı.

