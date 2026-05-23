Haberler

Kayseri'de 9 kilo metamfetamin ele geçirildi: 5 gözaltı

Kayseri'de 9 kilo metamfetamin ele geçirildi: 5 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de polisin durdurup arama yaptığı iki araçta 9 kilo 200 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de polisin durdurup, arama yaptığı iki araçta 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda polisin durdurduğu 2 araçtaki A.Ü. (40), M.T. (33), M.B. (41), E.Y. (39) ve H.T. (40) gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda, 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım

Gülistan Doku soruşturmasının kilit isminin ses kaydı ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, danışmanlarıyla İran'ı görüşecek: İyi bir anlaşma ihtimali yüzde 50-50

İran zirvesi için Türkiye iddiası! Trump, Tahran'a seçenekleri sundu
Acun Ilıcalı'nın mutluluk gözyaşları

Tüm ülke onu konuşuyor: İşte o tarihi anlar!
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Bursaspor'dan tarihi transfer: 4 yıl sonra ilk kez yabancı oyuncuya imza attırabildiler

İmzayı attı! Süper Lig'in eski şampiyonundan tarihi transfer
Harry Kane varsa sorun yok! Bayern Münih Almanya Kupası şampiyonu

Yeniden şampiyonlar!
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Roberto Mancini'nin yeni adresi ''%99.9 oranında kesin'' denilerek duyuruldu

Mancini'nin yeni adresi ''%99.9 kesin'' denilerek duyuruldu