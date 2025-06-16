Kayseri'de 89 Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 89 kişiyi cezaevine teslim etti. Ayrıca, operasyonda yakalanan 19 kişi para cezası alarak serbest bırakıldı.
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 89 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 89 hükümlü yakalanarak, cezaevine teslim edildi.
Öte yandan operasyonda yakalanan 19 kişi de para cezasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel