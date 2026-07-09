Kayseri'de hakkında 80 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız yakalandı
Kayseri’de hakkında hırsızlık suçundan 80 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. (30), polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hakkında 80 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 80 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A'yı (30) yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Asil