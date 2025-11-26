Haberler

Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir okulun bahçesinde fenalaşan 8 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi.

  • Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Bülent Altop İlkokulu'nda 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat teneffüste fenalaşarak hayatını kaybetti.
  • Ahmet Emiralp Polat'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Bülent Altop İlkokulu'nda 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Polat'ın cenazesi otopsi için morga alındı.

TENEFFÜSTE OYNARKEN FENALAŞTI

İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Bülent Altop İlkokulu'nda eğitim gören 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste bahçede oynarken fenalaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Polat'ın aniden yere düştüğünü gören öğretmenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Polat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polat'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
