Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

TENEFFÜSTE OYNARKEN FENALAŞTI
İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Bülent Altop İlkokulu'nda eğitim gören 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste bahçede oynarken fenalaştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Polat'ın aniden yere düştüğünü gören öğretmenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Polat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polat'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel