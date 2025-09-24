Kayseri'de 8 Katlı Binada Yangın Çıktı

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kayseri'de 8 katlı binanın tadilat yapılan çatısında çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Öte yandan çatıdaki alevlerin bir daireye sıçradığı ve dairenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yanan daireye 1 hafta önce kiracının taşındığı bildirildi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.