Kayseri'de 8 Katlı Binada Yangın Çıktı

Kayseri'de 8 Katlı Binada Yangın Çıktı
Kayseri'de tadilat yapılan bir binanın çatısında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, bir daireye sıçrayarak kullanılmaz hale getirdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kayseri'de 8 katlı binanın tadilat yapılan çatısında çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Öte yandan çatıdaki alevlerin bir daireye sıçradığı ve dairenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yanan daireye 1 hafta önce kiracının taşındığı bildirildi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
