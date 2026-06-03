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Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı

Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı
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Kayseri'de hırsızlık ve kasten öldürme suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

KAYSERİ'de 'hırsızlık' ve 'kasten öldürme' suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 6 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 11 ay hapis cezası bulunan H.Ç. (40), 'kasten öldürme' suçundan haklarında kesinleşmiş 16'şar yıl hapis cezası bulunan A.T. (20), N.B.K. (22), S.E.Ç. (21), S.E. (22) ve yine 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapisle aranan Ö.F.K. (23) polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan firari 6 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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