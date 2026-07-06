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Kayseri'de 52 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Kayseri'de hakkında 'karşılıksız çek düzenlemek' suçundan 52 yıl 6 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli kadın hükümlü, emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hakkında 52 yıl 6 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "karşılıksız çek düzenlemek" suçundan 52 yıl 6 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'yi (49) yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Asil
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