Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 9 yıl 4 ay hapis cezası

KAYSERİ'de annesinin baktığı M.D.'ye (5) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Muhammet V. (18), 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 16 Haziran'da Kocasinan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet V., annesinin bakıcılığını yaptığı M.D. isimli kız çocuğu parkta oynadığı sırada oyuncak verme bahanesi ile eve götürüp, cinsel istismarda bulundu. Mağdur çocuğun olaydan sonra durumu annesine anlatması ile şikayet üzerine gözaltına alınan Muhammet V., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Davanın geçen yıl kasım ayında görülen ilk duruşmasında, Muhammet V. tutuklanıp, cezaevine konuldu. Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, suçlamaları kabul eden Muhammet V., pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Muhammet V.'yi, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.