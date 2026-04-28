Kayseri'de 46 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
KAYSERİ'de 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 46 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü F.Ç. (41), polis tarafından yakalandı.
KAYSERİ'de 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 46 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü F.Ç. (41), polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 46 yıl hapisle aranan F.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü F.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı