Kayseri'de 46 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri'de 46 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de 46 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 46 yıl hapis cezası bulunan F.Ç'Yİ (41) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin