Kayseri'de 400 Milyon Liralık Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesince yürütülen Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında başlatılan çalışmalarla 400 milyon liralık yatırımın inşasına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesinde hayat geçirilen, bölgeye modern, güvenli ve konforlu bir yaşam alanı kazandıracak 400 milyon liralık projenin 2027 Nisan ayında tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye olarak kentsel dönüşüm projeleriyle şehrin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kentin geleceğine yatırım yaptıklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Alsancak Mahallesi'nde başlattığımız bu dönüşüm projesi, sadece modern ve güvenli konutlar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir, planlı ve yaşanabilir şehir hedefimize önemli katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.