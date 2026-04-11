Kayseri'de 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda, yolcu otobüsünün bagajında 400 kilogram kaçak tütün bulundu. Otobüsün muavini gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.
Ekipler, otobüsün bagajında yapılan aramada, 400 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan otobüsün muavini M.A. işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Murat Asil