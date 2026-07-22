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Kayseri'de kural ihlali yapan 4 sürücüye 357 bin 304 lira ceza kesildi

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Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden 4 sürücüye toplam 357 bin 304 lira idari para cezası uygulandı, bir araç trafikten men edildi.

Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden 4 sürücüye toplam 357 bin 304 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, vatandaşların sosyal medya hesaplarındaki "Yaralanmalı ve hasarlı trafik kazası sonrası trafikte saldırı amacıyla araçtan inme", "Hacılar Altınoluk yolunda araçtan inip yolun ortasında oturdular", "Kayseri'de egzoz isyanı vatandaş şikayetçi" ve "Lütfen hem topluma hem de trafiğe saygı gösterelim" paylaşımlarına konu olan 4 farklı araç ile sürücülerini tespit etti.

Kanunun ilgili maddelerinden sürücülere toplam 357 bin 304 lira tutarında cezai işlem uygulayan ekipler, ayrıca araçlardan birini trafikten men etti, sürücüsünün ehliyetine geçici süreyle el koydu.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
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