Kayseri'de 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu üzerindeki Pazarören Mahallesi'nde uygulama yaptı.

Bu kapsamda Z.D'ye ait aracı durduran ekipler, aramada 350 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.