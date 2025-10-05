Kayseri'de 32 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Haberler

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Argıncık Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Halil Karaçay, evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınları durumu police ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili otopsi işlemleri başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 32 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Argıncık Mahallesi 202'nci Sokak'taki evinde yaşayan Halil Karaçay'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, evin içinde yerde hareketsiz halde buldukları Karaçay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Karaçay'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
