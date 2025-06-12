Kayseri'de 32 Milyon Liralık Su Yatırımı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıoğlan ilçesinde 32 milyon lira değerinde içme suyu yatırımı gerçekleştiriyor. Alamettin Mahallesi'nde devam eden projeyle 11 bin metre uzunluğunda hat imalatı ve 2 içme suyu deposu inşa edilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sarıoğlan ilçesinde 32 milyon liralık içme suyu yatırımı gerçekleştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alamettin Mahallesi'nde devam eden içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında hizmet sunan belediye ekipleri, mahalleye daha güçlü içme suyu iletimi için terfi hattı imalatı yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelinde güçlü altyapı projelerinin tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.

Kenti daha yaşanabilir kılmak için gayret gösterdiklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Merkez ve tüm ilçelerde aynı hassasiyetle çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, Sarıoğlan ilçesi Alamettin Mahallesi'nde devam eden projeyle 11 bin metre uzunluğunda hat imalatı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 2 içme suyu deposunu da buraya inşa edeceğiz. Vatandaşlarımızın kaliteli içme suyuna kesintisiz erişimini sağlamak için il genelinde altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Her bir vatandaşımızın sağlıklı, temiz ve kesintisiz içme suyuna ulaşmasını önceliğimiz olarak görüyoruz."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
Hindistan'da yolcu uçağı düştü

200'den fazla kişinin seyahat ettiği yolcu uçağı düştü
242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada

Yolcu uçağının düşme anı kamerada! Adeta alev topuna döndü
Hindistan'daki kaza sonrası Boeing hisseleri çakıldı

Uçak kazası sonrası piyasalarda deprem! Bir anda resmen çakıldı
İstanbul'da dehşete düşüren suikast girişimi! Sinsice yaklaşıp tetiğe peş peşe bastılar

Kan donduran anlar! Yanına sinsice yaklaşıp peş peşe tetiğe bastılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövüp paralarını aldılar

İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövdüler sonra...
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi

Tavuklarına bakmak için kümese giren genç, korkunç şekilde can verdi
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek

600 bin kamu işçisinin dört gözle beklediği tarih netleşti
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Ödül törenine damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi

Törene damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.