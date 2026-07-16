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Kayseri'de 3. kattan düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3. kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 10 yaşındaki Suriye uyruklu Ali B. ağır yaralandı. Hastanede hayati tehlikesi süren çocuk için polis soruşturma başlattı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 3. kattan düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Billur Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan Suriye uyruklu Ali B, 3. kattaki dairelerinden beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
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