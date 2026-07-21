Haberler

Kayseri'de 3'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Kayseri'de 3'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de 7 katlı bir binanın 3. katından düşen 3 yaşındaki M.E.Ö. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de 7 katlı binanın 3'üncü katından düşen M.E.Ö. (3), ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerindeki 7 katlı binada meydana geldi. Binanın 3'üncü katında oturan ailenin çocuğu M.E.Ö., evin penceresinden zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan M.E.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 şüpheli tutuklandı

Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü satranççı Judit Polgar cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti

Ülkenin cumhurbaşkanı olma fırsatını elinin tersiyle itti

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Atina'dan küstah tehdit
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Ticaret Bakanlığı reyon ve kasa arasındaki fiyat farkını affetmedi

Sosyal medya paylaşımı ihbar kabul edildi: Zincir market cezayı yedi

Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk'un hayatını kararttığı aile! 25 daireleri vardı, şimdi ise...

Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti

Nikah masasında adı anılmayan babadan zehir zemberek sözler

Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı