Haberler

Kayseri'de 3 güzergahta ortalama hız denetimi başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de 3 güzergahta 1 Ağustos Cumartesi günü ortalama hız denetimi başlayacak.

Kayseri'de 3 güzergahta 1 Ağustos Cumartesi günü ortalama hız denetimi başlayacak.

İl Emniyet Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan paylaşıma göre, Pınarbaşı-Sarız, Sarız-Pınarbaşı ve Göksun-Pınarbaşı güzergahlarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kullanılarak, hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla, "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri"nin kurulum çalışmaları tamamlandı.

Bu kapsamda, 1 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla toplam 147 kilometre uzunluğundaki 3 adet "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" çift yönlü kullanılmaya başlanacak.

Yasal hız sınırları otomobiller için 110, kamyonetler için 100, otobüs ve minibüsler için 90, kamyon ve çekiciler için ise 85 kilometre/saat olacak.

Ayrıca, sistemlerin öncesine, sürücüleri bilgilendirmek amacıyla trafik işaretleri ve uyarı levhaları yerleştirildi.

Kaynak: AA
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler

Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler
Bakan Gürlek duyurdu: Adliyelerde yeni büro kuruluyor

Bakan Gürlek duyurdu: Adliyelere yeni büro kuruluyor...
Amedspor bir sürpriz transferin daha peşinde

Amedspor bir sürpriz transferin daha peşinde! Taraftarı heyecan sardı
İstanbullular dikkat! Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek

Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek
Terör örgütü PKK: Öcalan devreye girmeden çıkan yasanın gerekliliğini yerine getirmek mümkün değildir

Yasanın çıkmasına günler kala PKK'dan tuhaf açıklama: Mümkün değil
Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı

Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!