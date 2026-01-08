Haberler

Kayseri'de aranan firari 3 hükümlü yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

KAYSERİ'de çeşitli suçlardan haklarında 20 yıl ile 14 yıl aralığında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, Kocasinan ve Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 'Konutta birden fazla kişi ile yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan N.G. (40), 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan A.T. (23) ve 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.K. (32), yakalandı. Gözaltına alınan firari 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
