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Kayseri'de 28 Yıl Ceza Alan Firari Hırsız Yakalandı

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Kayseri'de, hakkında "hırsızlık" suçundan 28 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de, hakkında "hırsızlık" suçundan 28 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 28 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve geçen yıldan bu yana aranan H.B. (42), saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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