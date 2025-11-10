Haberler

Kayseri'de 27 Milyonluk İçme Suyu Yatırımı

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi ilçesine 27 milyon 239 bin 880 liralık içme suyu yatırımı yapılacağını duyurdu. Proje, Yenice Mahallesi'nden temin edilen içme suyunun Hoşça, Havadan ve Çukuryurt mahallerine ulaştırılmasını amaçlıyor. Başkan Büyükkılıç, bu yatırımla vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacağını vurguladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nce başlatılacak proje kapsamında, Yenice Mahallesi'nde açılan sondaj kuyusundan temin edilen içme suyu Hoşça, Havadan ve Çukuryurt mahallelerine ulaştırılacak.

Güzergah üzerindeki en kritik noktalardan Gümüşören Baraj geçişi, 450 metre uzunluğunda ve 17 metre derinliğinde, modern mühendislik uygulamalarından birisi olan yatay sondaj tekniğiyle gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi'de yürüttükleri çalışmayla vatandaşların sağlıklı, kesintisiz ve yeterli miktarda içme suyuna kavuşacağını belirtti.

Önemli bir yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Modern altyapı teknikleriyle, geleceğe güvenle bakan bir içme suyu sistemi inşa ediyoruz. Her zaman olduğu gibi hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen KASKİ ekiplerimizi tebrik ediyor, ilçemize ve bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
