Kayseri'de 27 Milyon Liralık Maşat Yolu Asfalt Çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız ilçesinde 11 kilometrelik Maşat Yolu'nda 27 milyon liralık yatırımla asfalt sathi kaplama çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Değirmentaş ve Fettahdere mahalleleri arasında yer alan, bölge halkı tarafından "Maşat Yolu" olarak isimlendirilen yaklaşık 11 kilometrelik yolda, alt ve üstyapısı çalışmaları tamamlanarak asfalt kaplama yapıldı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kontrolünde yürütülen çalışmalarda yol üstyapısı için temel malzeme temini ve serilmesi, birinci ve ikinci kat sathi kaplama asfalt çalışması yapılarak güvenli bir yol inşa edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hiçbir ayrım yapmadan ve ötekileştirmeden tüm ilçelere hizmet götürdüklerini ifade etti.

Bölgedeki mahalle muhtarları da destekleri için Büyükkılıç'a teşekkür etti.