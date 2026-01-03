Haberler

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 266 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, etkili kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 266 kırsal mahallenin yolunu açarak, kırsal bölgelerde kapalı yol kalmadığını duyurdu. Çalışmalara 148 personel ve 85 araç katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından ulaşıma kapanan 266 kırsal mahallenin yolunu açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler, 11 ilçede çalışma yaptı.

Toplam 2 bin 8 kilometrelik yol ağında 266 mahalle yolunun ulaşıma açılmasıyla kırsal mahallelerde kapalı yol kalmadı.

Çalışmalara, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı 148 personel ve 85 araç katıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi! Yeni transferi duyurdular
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız

İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi! Yeni transferi duyurdular
New York'ta bir ilk! 'Müslüman Amerikalı Miras Ayı' ilk kez resmi olarak tanındı

New York'ta bir ilk! Müslüman ayı ilk kez resmi olarak tanındı
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı