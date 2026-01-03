Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 266 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından ulaşıma kapanan 266 kırsal mahallenin yolunu açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler, 11 ilçede çalışma yaptı.

Toplam 2 bin 8 kilometrelik yol ağında 266 mahalle yolunun ulaşıma açılmasıyla kırsal mahallelerde kapalı yol kalmadı.

Çalışmalara, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı 148 personel ve 85 araç katıldı.