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Kayseri'de 26 sanıklı organize suç örgütü davası sürdü

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Kayseri'de organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi oldukları iddia edilen 2'si tutuklu 26 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Kayseri'de organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi oldukları iddia edilen 2'si tutuklu 26 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, sanık ve müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Duruşmada, tutuklu sanıklar B.Ş. ve F.İ, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık B.Ş. savunmasında, uzun süredir cezaevinde olduğunu belirterek, müşteki M.K'ye yönelik silahla yaralama eyleminden dolayı suçlandığını öne sürdü.

Dosya kapsamında adı geçen sanık ve müştekileri tanımadığını ve kendileriyle herhangi bir irtibatının bulunmadığını ileri süren B.Ş, mağdur olduğunu ifade ederek tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık F.İ. de 30 aydır tutuklu olduğunu ve ailesinin mağdur olduğunu dile getirdi.

Suçlamalara konu olan olaylarla ilgili müştekilerin şikayetçi olmadığını ifade eden F.İ, tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerinin uzun süredir tutuklu olduğunu ve dosyada somut delil bulunmadığını öne sürerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Mart 2024'te 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 26 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla tehdit" ve "yağma" suçlarından dava açmıştı.

Tutuklu sanıklardan 7'si önceki celselerde tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
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