Kayseri'de cinayetten aranan zanlı yakalandı
Kayseri'de 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. isimli zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.K'yı (32) yakaladı.
Hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel