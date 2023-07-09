Kayseri-Malatya yolunda meydana gelen işçi servisi ile kamyonetin karıştığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kazada 21 kişi yaralandı.

Kayseri'de 21 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

-İşçi servisi ile kamyonetin karıştığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

KAYSERİ - Kayseri- Malatya yolunda 21 kişinin yaralandığı işçi servisi ile kamyonetin karıştığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Kayseri-Malatya yolu Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde, M.A. idaresindeki 38 EG 394 plakalı kamyonet ile K.D. yönetimindeki 38 P 7676 plakalı işçi servisi kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle işçi servisi yol kenarındaki boş araziye uçarken, kamyonet ise yol ortasındaki refüje çarparak durabildi. Kazada kamyonette bulunan 5 kişi ile işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralandı.

Meydana gelen feci kaza, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.