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Kayseri'de 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

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Kayseri'de hakkında 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin çalışmasıyla saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hakkında 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "dolandırıcılık" ve "karşılıksız çek düzenlenmesine sebebiyet verme" suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.I'yı (47) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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