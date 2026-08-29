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Kayseri'de 19 Yıl Ceza Alan Firari Yakalandı

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Kayseri'de, hakkında 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de, hakkında 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P'yi, saklandığı adreste operasyonla yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Kaynak: AA
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